Fiorentina-Inter, che formazione sceglie Inzaghi? Tutti i dubbi della vigilia

Poco più di 70 minuti, da affrontare con il piede sull'acceleratore. L'Inter torna in campo domani per sradicare via dalla classifica l'asterisco accumulato l'1 dicembre. La gara con la Fiorentina non sarà facile, anche perché a disposizione dei nerazzurri ci saranno meno di 90 minuti. Si ricomincia dal 18', momento in cui fu interrotta la gara a causa del malore a bove. Inzaghi sa bene che, più del solito, conteranno approccio e forma fisica.

Anche per questo probabilmente cambierà qualcosa rispetto alla formazione scesa in campo dal primo minuto nel derby col Milan qualche giorno fa. Le novità in difesa potrebbero essere due: Bisseck e Acerbi, infatti, insidiano Pavard e De Vrij, con Bastoni candidato come unico superstite. A destra tutto lascia pensare che Dumfries sarà titolare, visto che salterà Inter-Fiorentina di lunedì per squalifica, mentre a sinistra Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Dimarco (Zalewsi non potrà giocare). In mezzo ballottaggi aperti, ma Frattesi che scalpita può essere la sorpresa.