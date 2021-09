Fiorentina-Inter, la moviola. Cesari: “Su Skriniar sempre fallo. Ma c’è altro”

Così l'ex arbitro: "La prestazione di Fabbri è stata assolutamente negativa, con lui anche il Var Maresca"

Le immagini le ha anche il Var, quindi c'è anche l'errore del Var. Gonzalez va lì a buttare giù il giocatore, la palla non la prende mai: Skriniar non è ancorato al terreno di gioco, inevitabilmente si parla di fallo. E' un chiaro ed evidente errore per tutti. Non c'è solo questo: al 36' c'è un fallo netto e volontario di mano di Biraghi, Fabbri non sa che decisione prendere e poi scappa via. Qui è punizione e cartellino giallo, la situazione cambia. L'espulsione di Gonzalez? E' evidentissima la trattenuta di Bastoni, è plateale: vallo ad ammonire. Non trovo giustificazione per l'argentino, non si può applaudire l'arbitro: però un po' di attenzione in più".