fcinter1908 ultimora Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti e tanti gol. Ma al Franchi…

ultimora

Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti e tanti gol. Ma al Franchi…

Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti e tanti gol. Ma al Franchi… - immagine 1
L'Inter di Chivu scenderà in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Ultima giornata prima della sosta dedicata alle Nazionali, ultimo impegno per i nerazzurri: l'Inter scenderà in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato.

La squadra di Chivu giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45, poi la Serie A si fermerà per l'ultima volta in questa stagione.

Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti e tanti gol. Ma al Franchi…- immagine 2
Getty Images

Quella tra Fiorentina e Inter e una classica del calcio italiano: le due squadre si sono affrontate 191 volte nella loro storia, considerando campionato e Coppa Italia.

Il match di andata, disputatosi a San Siro a fine ottobre, è terminato 3-0 per l'Inter con una doppietta di Calhanoglu e il primo gol in nerazzurro di Petar Sucic.

Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti e tanti gol. Ma al Franchi…- immagine 3
Getty Images

I PRECEDENTI

Sono 175 i precedenti in Serie A tra Inter e Fiorentina: i nerazzurri guidano il bilancio con 74 vittorie contro le 46 dei viola, con 55 pareggi a completare il quadro.

Sfida da sempre ricca di gol, l'Inter ha segnato 274 reti contro le 223 della Fiorentina.

Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti e tanti gol. Ma al Franchi…- immagine 4
Getty Images

I numeri cambiano sensibilmente prendendo in considerazione solamente le sfide giocate in casa viola, campo storicamente ostico per l'Inter: 35 volte la sfida si è conclusa in parità, ma la Fiorentina ha collezionato 30 successi contro i 22 dei nerazzurri.

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Ex Inter, Zhang Jindong senza beni: azzerato il patrimonio per ripianare i debiti
Bisseck non convocato dalla Germania, Hamann: “Mi sarebbe piaciuto vederlo in lista...

© RIPRODUZIONE RISERVATA