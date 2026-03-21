Ultima giornata prima della sosta dedicata alle Nazionali, ultimo impegno per i nerazzurri: l'Inter scenderà in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato.
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Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti e tanti gol. Ma al Franchi…
La squadra di Chivu giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45, poi la Serie A si fermerà per l'ultima volta in questa stagione.
Quella tra Fiorentina e Inter e una classica del calcio italiano: le due squadre si sono affrontate 191 volte nella loro storia, considerando campionato e Coppa Italia.
Il match di andata, disputatosi a San Siro a fine ottobre, è terminato 3-0 per l'Inter con una doppietta di Calhanoglu e il primo gol in nerazzurro di Petar Sucic.
I PRECEDENTI
Sono 175 i precedenti in Serie A tra Inter e Fiorentina: i nerazzurri guidano il bilancio con 74 vittorie contro le 46 dei viola, con 55 pareggi a completare il quadro.
Sfida da sempre ricca di gol, l'Inter ha segnato 274 reti contro le 223 della Fiorentina.
I numeri cambiano sensibilmente prendendo in considerazione solamente le sfide giocate in casa viola, campo storicamente ostico per l'Inter: 35 volte la sfida si è conclusa in parità, ma la Fiorentina ha collezionato 30 successi contro i 22 dei nerazzurri.
(Fonte: Inter.it)
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