Ieri è arrivata la conferma ufficiale: Yann-Aurel Bisseck non è stato convocato dal CT della Germania Julian Nagelsmann per le amichevoli di fine marzo. Un segnale anche in ottica Mondiale non di certo positivo per le speranze del difensore nerazzurro, molto indietro nelle gerarchie dell'attuale CT.
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fcinter1908 ultimora Bisseck non convocato dalla Germania, Hamann: “Mi sarebbe piaciuto vederlo in lista perché…”
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Bisseck non convocato dalla Germania, Hamann: “Mi sarebbe piaciuto vederlo in lista perché…”
Bisseck non è stato convocato da Nagelsmann per le due amichevoli di fine marzo della Germania: Hamann è sorpreso
Ma in Germania c'è chi non è d'accordo con Nagelsmann e avrebbe voluto leggere il nome di Bisseck nella lista dei convocati per le amichevoli contro Svizzera e Ghana. Uno di questi è Dieter Hamann, ex Bayern e Liverpool tra le altre:
"Bisseck è incredibilmente forte di testa e sappiamo quanto siano importanti i calci piazzati. Se hai bisogno di un gol nei minuti finali, puoi schierarlo in attacco. Mi sarebbe piaciuto molto averlo in squadra, è tornato ad essere un titolare dell'Inter da dicembre", ha detto Hamann a Sky DE.
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