Ma in Germania c'è chi non è d'accordo con Nagelsmann e avrebbe voluto leggere il nome di Bisseck nella lista dei convocati per le amichevoli contro Svizzera e Ghana. Uno di questi è Dieter Hamann, ex Bayern e Liverpool tra le altre:

"Bisseck è incredibilmente forte di testa e sappiamo quanto siano importanti i calci piazzati. Se hai bisogno di un gol nei minuti finali, puoi schierarlo in attacco. Mi sarebbe piaciuto molto averlo in squadra, è tornato ad essere un titolare dell'Inter da dicembre", ha detto Hamann a Sky DE.