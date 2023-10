Mediaset – Lukaku e i fischietti vietati, decisione del Questore dopo reclamo della Roma

La Curva Nord , attraverso una Stories pubblicata su Instagram, ha dato la notizia che i fischietti per Inter-Roma saranno vietati. Cade così l'iniziativa degli ultras nerazzurri per accogliere il grande ex Romelu Lukaku .

"Ennesimo abuso: fischietti vietati!! 10000 a Firenze ok due anni fa. La legge non è uguale per tutti", ha scritto la Curva Nord. Come riportato da Marco Barzaghi, la decisione sarebbe stata presa dal questore dopo un reclamo presentato dalla Roma. Niente fischietti quindi per Inter-Roma.