FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Florenzi: “Scudetto? Inter superiore, lo dico da settimane. Passa inosservato che i nerazzurri…”

ultimora

Florenzi: “Scudetto? Inter superiore, lo dico da settimane. Passa inosservato che i nerazzurri…”

Florenzi: “Scudetto? Inter superiore, lo dico da settimane. Passa inosservato che i nerazzurri…” - immagine 1
A Sky Sport, Alessandro Florenzi si sbilancia sulla corsa scudetto e sull’Inter di Cristian Chivu dopo il ko del Milan col Parma
Alessandro Cosattini Redattore 

A Sky Sport, Alessandro Florenzi si sbilancia sulla corsa scudetto e sull’Inter di Cristian Chivu dopo il ko del Milan col Parma.

Florenzi: “Scudetto? Inter superiore, lo dico da settimane. Passa inosservato che i nerazzurri…”- immagine 2
Getty Images

Ecco le parole dell’ex terzino: “La matematica dice che non è chiusa la corsa per lo scudetto, ma avevo già detto un paio di settimane fa: vedo l’Inter superiore.

Florenzi: “Scudetto? Inter superiore, lo dico da settimane. Passa inosservato che i nerazzurri…”- immagine 3
Getty Images

Passa inosservata la vittoria di Lecce dopo la Champions, non è mai facile, hanno fatto una buona partita. Non chiuso ma poco ci manca”, ha detto.

Leggi anche
De Grandis sentenzia: “10 punti persi con le ‘piccole’, il Milan perde lo...
Bastoni, è ora di querelare. Sentite Giovanna Botteri: “Ha fatto espellere un nero,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA