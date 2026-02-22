A Sky Sport, Alessandro Florenzi si sbilancia sulla corsa scudetto e sull’Inter di Cristian Chivu dopo il ko del Milan col Parma

Ecco le parole dell’ex terzino: “La matematica dice che non è chiusa la corsa per lo scudetto, ma avevo già detto un paio di settimane fa: vedo l’Inter superiore.

Passa inosservata la vittoria di Lecce dopo la Champions, non è mai facile, hanno fatto una buona partita. Non chiuso ma poco ci manca”, ha detto.