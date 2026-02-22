Il Milan perde 1-0 a San Siro contro il Parma, decide un gol di Troilo. Così Stefano De Grandis a Sky Sport ha sentenziato sulla corsa scudetto in Serie A.
De Grandis sentenzia: “10 punti persi con le ‘piccole’, il Milan perde lo scudetto”
Il Milan perde 1-0 a San Siro contro il Parma, decide un gol di Troilo: Stefano De Grandis a Sky ha sentenziato sulla corsa scudetto
"Il Milan perde lo scudetto perché perde 10 punti in casa contro le cosiddette piccole", ha detto il giornalista.
