Il Milan perde 1-0 a San Siro contro il Parma, decide un gol di Troilo: Stefano De Grandis a Sky ha sentenziato sulla corsa scudetto
Il Milan perde 1-0 a San Siro contro il Parma, decide un gol di Troilo. Così Stefano De Grandis a Sky Sport ha sentenziato sulla corsa scudetto in Serie A.

"Il Milan perde lo scudetto perché perde 10 punti in casa contro le cosiddette piccole", ha detto il giornalista.

