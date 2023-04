Focolari: “60 mln arabi per Mourinho? Conoscendo il suo ego non so se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari , giornalista, ha parlato così dell'offerta da 60 milioni di euro all'anno per Jose Mourinho che potrebbe arrivare dall'Arabia: "Queste cifre non hanno niente a che vedere col calcio. La differenza è che del campionato arabo non si sa niente.

Giocare lì non è più giocare a pallone, ma per 60 milioni te lo dimentichi, almeno un uomo normale. Mourinho non lo so. Lui non ha gli anni di Ronaldo e non è a fine carriera, può avere altri 10 anni di grande carriera. E conoscendo il suo ego, non so se sarà più forte della voglia di guadagnare così tanto".