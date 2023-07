Roma, Focolari: “Del SA non gliene frega niente. Se gli prendono Frattesi…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Furio Focolari ha parlato del mercato della Roma. Per il giornalista José Mourinho al momento non è contento del mercato del club giallorosso. "Io credo che Mourinho non sia contento. Per come lo conosciamo se ne frega del mercato in uscita, a lui del settlement agreement non gliene può fregare di meno, lui guarda i nomi che arrivano".