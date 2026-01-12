FC Inter 1908
L’interista Fognini dopo Inter-Napoli: “Ieri ero allo stadio, mi son girate le scatole per…”

Fabio Fognini, noto interista, a margine dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova ha detto la sua su Inter-Napoli di ieri
Fabio Fognini, noto interista, parlando ai microfoni di TMW a margine dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova, ha detto la sua su Inter-Napoli di ieri.

"Ieri ero allo stadio, mi sono girate le scatole. Son sincero. Lo sport è così, vince chi merita di vincere. Da ligure son genoano. Sarei dovuto venire a Pegli quando c'era la fiaccola qui a Genova, non ce l'ho fatta. Però seguo sempre con piacere, chissà se ora avrà un po' di tempo in più per tornare allo stadio".

