Fontana: “Inter-Napoli, azzurri favoriti per un motivo. Handanovic? Ha abituato…”

Intervenuto nel corso del programma "1 Football Club", in onda su 1 Station Radio, Alberto Fontana ha parlato della lotta scudetto e di Inter-Napoli in programma domenica alle 18. Queste le parole dell'ex portiere: ""

"Per lo Scudetto non escludo assolutamente la Juve che, nonostante ha perso certezze in campo come Pjanic e Cristiano Ronaldo, ha Allegri che è il top degli allenatori. Simone Inzaghi? Un grande uomo che è riuscito a gestire subito la grana del ridimensionamento della rosa da parte della società. Si è subito dimostrato all’altezza di allenare i nerazzurri. Inter-Napoli? Gli azzurri sono favoriti dal fatto che possono giocare per due risultati su tre: uscire con un pareggio da San Siro non è da tutti".