Il presidente della Regione Lombardia ha parlato del presidente Marotta e dell'Inter che ha vinto Coppa Italia e scudetto in questa stagione

Andrea Della Sala Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 11:03)

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Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato del presidente Marotta e dell'Inter premiati oggi in Regione dopo aver ha vinto Coppa Italia e scudetto in questa stagione:

Vedo il presidente Marotta più spesso di altri consiglieri sto pensando di trovargli una sede fissa qui. Anche se il presidente Marotta ogni tanto lasciasse un po’ di spazio all’altra squadra milanese perché vincere troppp dà fastidio, si diventa antipatici. É una persona simpaticissima, siamo amici da una vita, si dimostri magnanimo