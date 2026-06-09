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fcinter1908 ultimora Fontana: “Marotta, siamo amici da una vita. Lasci spazio al Milan che vincere troppo…”
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Fontana: “Marotta, siamo amici da una vita. Lasci spazio al Milan che vincere troppo…”
Il presidente della Regione Lombardia ha parlato del presidente Marotta e dell'Inter che ha vinto Coppa Italia e scudetto in questa stagione
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato del presidente Marotta e dell'Inter premiati oggi in Regione dopo aver ha vinto Coppa Italia e scudetto in questa stagione:
Vedo il presidente Marotta più spesso di altri consiglieri sto pensando di trovargli una sede fissa qui. Anche se il presidente Marotta ogni tanto lasciasse un po’ di spazio all’altra squadra milanese perché vincere troppp dà fastidio, si diventa antipatici. É una persona simpaticissima, siamo amici da una vita, si dimostri magnanimo
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