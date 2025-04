Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è intervenuto dal palco de Il Foglio a San Siro. Tra i temi, il futuro di San Siro: “È ancora presto per poterlo dire. Il sindaco Sala mi ha presentato quello che è il progetto presentato dal Milan e dall'Inter: è un progetto sicuramente molto bello. Quello che io dico da sempre è che una città come Milano, e due squadre di calcio come il Milan e l'Inter, hanno bisogno di uno stadio diverso.