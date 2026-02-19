Football Benchmark ha aggiornato i valori dei giocatori rispetto alle stime di dicembre 2025. Tra i giocatori che hanno avuto una crescita maggiore c'è anche l'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Questa la classifica dei 10 giocatori che hanno migliorato maggiormente il loro valore grazie alle prestazioni da dicembre a oggi:
