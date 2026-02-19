fcinter1908 ultimora Football Benchmark – Esposito terzo giocatore al mondo per aumento valore: 27,7 mln in 2 mesi

Football Benchmark – Esposito terzo giocatore al mondo per aumento valore: 27,7 mln in 2 mesi

Questa la classifica dei 10 giocatori che hanno migliorato maggiormente il loro valore grazie alle prestazioni da dicembre a oggi
Andrea Della Sala Redattore 

Football Benchmark ha aggiornato i valori dei giocatori rispetto alle stime di dicembre 2025. Tra i giocatori che hanno avuto una crescita maggiore c'è anche l'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Questa la classifica dei 10 giocatori che hanno migliorato maggiormente il loro valore grazie alle prestazioni da dicembre a oggi:

RAYAN (BOURNEMOUTH)

Valore attuale 37,1 mln di euro, crescita da dicembre + 14,7 mln

