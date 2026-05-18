La prossima maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 sarà impreziosita dallo scudetto e dal simbolo tricolore della Coppa Italia. I dettagli della divisa del prossimo anno: "la maglia da casa dell'Inter per la stagione 2026-27 presenta strisce nere e blu con loghi giallo scuro. Variazione delle strisce: le strisce nere della divisa sono più spesse di quelle blu, e le strisce blu presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità. La maglia da casa dell'Inter per la stagione 2026-27, prodotta da Nike, sarà disponibile a partire da maggio 2026".