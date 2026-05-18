La prossima maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 sarà impreziosita dallo scudetto e dal simbolo tricolore della Coppa Italia. I dettagli della divisa del prossimo anno: "la maglia da casa dell'Inter per la stagione 2026-27 presenta strisce nere e blu con loghi giallo scuro. Variazione delle strisce: le strisce nere della divisa sono più spesse di quelle blu, e le strisce blu presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità. La maglia da casa dell'Inter per la stagione 2026-27, prodotta da Nike, sarà disponibile a partire da maggio 2026".
fcinter1908 ultimora Inter, nuovi dettagli sulla maglia 2026/27: i nuovi calzettoni e le immagini
ultimora
Inter, nuovi dettagli sulla maglia 2026/27: i nuovi calzettoni e le immagini
Nuove immagini della divisa dell'Inter della prossima stagione. I dettagli delle calze e altre foto dei dettagli della maglia