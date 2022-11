Forlan: “Seguo sempre l’Inter. Ho avuto tanti infortuni in nerazzurro. Mi è spiaciuto…”

In questi giorni Diego Forlan si trova in Qatar in qualità di commentatore televisivo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ha parlato del Mondiale ed è tornato sulla sua esperienza all'Inter. "A ogni Mondiale noi ci presentiamo con lo stesso piano: superare la prima fase e poi divertirci. È così anche questa volta. Il girone è difficile ed equilibrato, ma la prima partita è stata positiva anche se non abbiamo vinto. Ci siamo andati vicini e abbiamo dimostrato di essere in buona condizione. Nelle prossime due gare dovremo dare il massimo sapendo che, se passeremo agli ottavi, poi inizierà un altro Mondiale".