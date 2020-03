Coronavirus, si ferma il calcio anche in Francia “per arginare la crisi sanitaria”

«Siamo solo all’inizio dell’epidemia che sta intensificandosi in tutta Europa. La priorità è la nostra salute. Gli specialisti dicono che il virus sta continuando a diffondersi malgrado i nostri sforzi. Intensificheremo misure e controlli, chiuderemo le frontiere, ma tutto dovrà essere fatto su scala europea“. Pure Macron, presidente della Francia, ha dovuto ammettere che il COVID19 è un problema da prendere di petto. Ha chiuso le scuole e le università, come è stato fatto in Italia. Il calcio si è adeguato di conseguenza. Così Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, ha annunciato la sospensione di tutte le competizioni. Ha detto: « Gli annunci del Presidente della Repubblica portano la Federazione francese di calcio ad assumersi le proprie responsabilità per contribuire senza ambiguità a arginare la crisi sanitaria che colpisce il nostro Paese».

Sospese tutte le attività e competizioni, dal campionato di calcio e su tutto il territorio. Sospesi campionati amatoriali sia femminili, che maschili, di tutte le categorie e per tutte le fasce d’età. Le disposizioni varranno da domani 13 marzo fino a data da destinarsi. « Riprenderanno non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno».