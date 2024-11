Gioca Kolo Muani e non Thuram, mentre Barcola e Olisé sono i due esterni d'attacco. In panchina anche Pavard

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Francia-Israele, match valido per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League.

Didier Deschamps opta per Kolo Muani prima punta nel 4-3-3 con Barcola e Olise ai lati. Thuram, dunque, partirà dalla panchina così come Pavard, visto che in difesa giocano Upamecano e Konate con Theo Hernandez e Kounde terzini.