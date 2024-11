Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore dell`Atalanta Mateo Retegui .

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 7ª alla 10ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“L'apporto di Mateo Retegui al rendimento della Atalanta in questa prima parte di stagione è stato impressionante, tra i migliori di sempre per un attaccante al debutto con una nuova maglia in Serie A - ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Infatti le sei reti siglate nel solo mese di ottobre hanno permesso al bomber della Nazionale di portarsi in vetta alla classifica cannonieri raggiungendo già la doppia cifra dopo sole 12 giornate. Retegui, arrivato a Bergamo in una brillante operazione lampo di mercato, rappresenta l'ennesima scelta perfetta di un'Atalanta che col suo gioco offensivo e spettacolare sa esaltare i propri attaccanti come poche altre squadre al mondo”.