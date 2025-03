Dopo la partita con l'Atalanta ci sarà la sosta per le nazionali. Molti giocatori dell'Inter partiranno e giocheranno con la propria selezione, non ci sarà quindi modo di recuperare la migliore condizione per alcuni giocatori. Tra questi Marcus Thuram che sta giocando da tempo con un problema alla caviglia. Nell'ultima settimana si era paventata la possibilità che Deschamps non lo convocasse per il doppio impegno, possibilità svanita oggi con la diramazione delle convocazioni.