"Acrobazia di Thuram il mercoledì a Rotterdam, stoccata di Calhanoglu il sabato col Monza, perla di Marcus e rigore di Hakan il martedì a San Siro con il Feyenoord. Eccola qui, la dieta perfetta dell’Inter che vuole tutto e che domenica — dopo essersi accomodata nel G8 d’Europa — andrà a caccia di punti scudetto nella tana dell’Atalanta. Perché una cosa è sicura: il digiuno intermittente non fa per i nerazzurri, a rinunciare a Thuram e Calha Inzaghi ci ha anche provato ma non è la stessa cosa. Meglio averli, meglio soprattutto averli ispirati e in salute come l’altra sera in Champions. In una parola, pronti", scrive La Gazzetta dello Sport.