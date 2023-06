Stampa – Frattesi, se l’Inter sblocca Brozovic rientra in corsa anche la Roma

La mancata cessione del croato al club arabo blocca il mercato dell'Inter a centrocampo. Concorrenza per il giocatore del Sassuolo

L'obiettivo numero uno per il centrocampo dell'Inter è Frattesi del Sassuolo. Il club nerazzurro ha un accordo di massima col giocatore, ma prima di poter affondare col Sassuolo deve cedere Brozovic. Per il croato la trattativa con gli arabi si è arenata, bloccando di fatto anche il mercato in entrata dell'Inter.