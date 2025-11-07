"La sua prestazione contro il Kairat Almaty conferma la difficoltà a incastrarsi nello stile di gioco dei nerazzurri, nonostante con Chivu sia diventato più diretto e verticale. Con l’azzurro in campo dall’inizio, l’Inter tende a essere frenetica perché insegue il ritmo anziché dettarlo", sottolinea Libero .

"Per questo anche Chivu, come Inzaghi, fatica a concedergli la titolarità: solo tre volte quest’anno, due in Champions e una in campionato contro la Cremonese. Frattesi è 19esimo per impiego nella rosa (altro che dodicesimo uomo) e dietro ha solo Luis Henrique, Josep Martinez, Darmian e Diouf. Ed è vero che di minuti ne ha messi insieme pochi (363’ in totale) ma in quei pochi prima riusciva a incidere, mentre ora è a zero gol e assist".