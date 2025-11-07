FC Inter 1908
Contro il Kairat il centrocampista nerazzurro ha offerto una prestazione insufficiente
La gara contro il Kairat doveva essere il trampolino di lancio dopo un inizio di stagione complicato. Invece per Davide Frattesi quella di mercoledì è stata l'ennesima occasione mancata.

"La sua prestazione contro il Kairat Almaty conferma la difficoltà a incastrarsi nello stile di gioco dei nerazzurri, nonostante con Chivu sia diventato più diretto e verticale. Con l’azzurro in campo dall’inizio, l’Inter tende a essere frenetica perché insegue il ritmo anziché dettarlo", sottolinea Libero.

"Per questo anche Chivu, come Inzaghi, fatica a concedergli la titolarità: solo tre volte quest’anno, due in Champions e una in campionato contro la Cremonese. Frattesi è 19esimo per impiego nella rosa (altro che dodicesimo uomo) e dietro ha solo Luis Henrique, Josep Martinez, Darmian e Diouf. Ed è vero che di minuti ne ha messi insieme pochi (363’ in totale) ma in quei pochi prima riusciva a incidere, mentre ora è a zero gol e assist".

