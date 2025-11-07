Al Football Business Forum Giuseppe Marotta ha parlato dello stadioe non solo. A proposito dei conti nerazzurri, il presidente ha spiegato: «Per la prima volta è stato chiuso un bilancio in attivo e c'è stato un traguardo storico con la firma per l'acquisto di San Siro. Non è nato per caso: c’è stata lungimiranza e accortezza da parte della società».
Il presidente dell'Inter ha parlato al Football Business Forum, evento della Bocconi di Milano
«Siamo riusciti ad andare avanti con la nostra filosofia, la proprietà ha fissato linee guida precise e obiettivi precisi. Da qui abbiamo sviluppato un grande percorso sportivo, generando ricavi importanti che nascono dalla partecipazione alla Champions League e al Mondiale per Club», ha aggiunto il numero uno nerazzurro all'evento dell'Università milanese che tratta di calcio ed economia. ù
«Nel 2000 eravamo primi nel ranking e dal punto di vista economico: oggi il nostro è un campionato di transizione, con i migliori calciatori che vengono attratti da altri campionati. Modric è arrivato alla bellezza di 40 anni: fotografa la situazione italiana, è significativo», ha aggiunto sulla Serie A Marotta.
