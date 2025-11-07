Il presidente dell'Inter ha parlato al Football Business Forum, evento della Bocconi di Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre - 10:48

Al Football Business Forum Giuseppe Marotta ha parlato dello stadioe non solo. A proposito dei conti nerazzurri, il presidente ha spiegato: «Per la prima volta è stato chiuso un bilancio in attivo e c'è stato un traguardo storico con la firma per l'acquisto di San Siro. Non è nato per caso: c’è stata lungimiranza e accortezza da parte della società».

«Siamo riusciti ad andare avanti con la nostra filosofia, la proprietà ha fissato linee guida precise e obiettivi precisi. Da qui abbiamo sviluppato un grande percorso sportivo, generando ricavi importanti che nascono dalla partecipazione alla Champions League e al Mondiale per Club», ha aggiunto il numero uno nerazzurro all'evento dell'Università milanese che tratta di calcio ed economia. ù

«Nel 2000 eravamo primi nel ranking e dal punto di vista economico: oggi il nostro è un campionato di transizione, con i migliori calciatori che vengono attratti da altri campionati. Modric è arrivato alla bellezza di 40 anni: fotografa la situazione italiana, è significativo», ha aggiunto sulla Serie A Marotta.