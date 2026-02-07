A gennaio sembrava che la sua avventura in nerazzurro fosse finita, invece il centrocampista è rimasto e ha l'occasione per ritrovare centralità

Gianni Pampinella Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 17:02)

Il destino di Davide Frattesi sembrava segnato come ormai succede da almeno un anno e mezzo. Il centrocampista a ogni sessione è con la valigia in mano, salvo disfarla per rimanere a Milano. È successo anche a gennaio quando Lazio e Nottingham Forrest hanno bussato alla porta dell'Inter. In assenza di sostituti, il club nerazzurro ha preferito non privarsi del giocatore che adesso ha tre mesi per ritrovare centralità.

"Il Nottingham si era preparato ad accoglierlo, forte della sponda favorevolissima del procuratore del ragazzo. Se l’incastro però è saltato è solo per un motivo: l’Inter non è riuscita a trovare sul mercato un sostituto all’altezza e che rispondesse per caratteristiche alle richieste di mister Chivu. Curtis Jones, tanto apprezzato dal tecnico, è rimasto nel campo delle suggestioni", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Toccherà ora lavorare per coinvolgerlo nuovamente, in modo da poter contare sul numero 16 nerazzurro. Il contributo di Frattesi è importante già nell’immediato. Per questo motivo Chivu non ha perso tempo, spedendolo subito in campo sia contro la Cremonese che con il Torino. Un po’ per l’emergenza in cui si è ritrovata la mediana nerazzurra, orfana di Barella e Calhanoglu, ma anche per mandargli un messaggio: l’intenzione di puntare su di lui c’è tutta. L’Inter deve tornare a essere per il centrocampista l’opportunità di crescita che è stata fino a un certo punto. I dialoghi per il rinnovo non sono mai decollati, alla luce delle difficoltà che il ragazzo ha riscontrato nella prima fase di questa stagione. Per questo motivo in estate ci sarà la possibilità di affrontare nuovamente il tema del futuro".

"Ora Frattesi deve concentrarsi soltanto sul campo. I problemi fisici sembrano alle spalle, per cui a stretto giro dovrà mostrare la miglior versione di sé, assecondando il mantra di mister Chivu. Domani sarà sicuramente un’arma per l’Inter nella trasferta di Sassuolo, dall’inizio o a gara in corso, dove tornerà a respirare aria familiare. Da quelle parti ha avuto la continuità di rendimento che è stata trampolino di lancio per il grande salto verso i colori nerazzurri. Magari lo aiuterà a sbloccarsi. Finora non ha ancora segnato in stagione: in ventuno partite ha collezionato appena tre assist. Per lui più di altri vale però il detto che i gol non si contano, ma si pesano. Da qui in avanti ogni gara rischia di incidere abbondantemente sull’economia della stagione: l’occasione è giusta per riprendersi l’Inter e tornare a sognare in grande".

(Corriere dello Sport)