Con il gol segnato nell’ultimo turno contro la Cremonese, Lautaro Martínez ha raggiunto Alessandro Altobelli a quota 128 reti, al quarto posto tra i migliori marcatori dell’Inter in Serie A . Davanti a lui restano soltanto tre leggende come Giuseppe Meazza, Benito Lorenzi e Stefano Nyers.

Il Sassuolo rappresenta una tappa speciale nella carriera del capitano nerazzurro: proprio contro i neroverdi ha fatto il suo esordio in Serie A il 19 agosto 2018 al Mapei Stadium, e sempre contro gli emiliani ha realizzato la sua prima doppietta nel massimo campionato, il 20 ottobre 2019. In totale sono cinque i gol segnati da Lautaro contro il Sassuolo in Serie A.