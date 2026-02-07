FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lautaro, Sassuolo avversario speciale: due le date da ricordare per il capitano dell’Inter

ultimora

Lautaro, Sassuolo avversario speciale: due le date da ricordare per il capitano dell’Inter

Lautaro, Sassuolo avversario speciale: due le date da ricordare per il capitano dell’Inter - immagine 1
L'attaccante argentino è legato alla formazione emiliana da alcuni bei ricordi della sua carriera in nerazzurro
Fabio Alampi Redattore 

Con il gol segnato nell’ultimo turno contro la Cremonese, Lautaro Martínez ha raggiunto Alessandro Altobelli a quota 128 reti, al quarto posto tra i migliori marcatori dell’Inter in Serie A. Davanti a lui restano soltanto tre leggende come Giuseppe Meazza, Benito Lorenzi e Stefano Nyers.

Lautaro, Sassuolo avversario speciale: due le date da ricordare per il capitano dell’Inter- immagine 2
Getty Images

Il Sassuolo rappresenta una tappa speciale nella carriera del capitano nerazzurro: proprio contro i neroverdi ha fatto il suo esordio in Serie A il 19 agosto 2018 al Mapei Stadium, e sempre contro gli emiliani ha realizzato la sua prima doppietta nel massimo campionato, il 20 ottobre 2019. In totale sono cinque i gol segnati da Lautaro contro il Sassuolo in Serie A.

(inter.it)

Leggi anche
UFFICIALE – Il Barcellona si ritira dalla Superlega. Ormai solo il Real sostiene l’idea
Frattesi, l’occasione per riprendersi l’Inter. Chivu gli ha mandato un messaggio. Il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA