Forse sono state proprio le ottime prestazioni sul campo, forse alcuni consigli esterni, forse semplicemente la voglia di tornare a casa o quella di giocare titolare, di essere protagonista non solo da comprimario ma dall'inizio. O magari un mix di motivazioni differenti. Sta di fatto che da fine dicembre in poi, Frattesi è cambiato in campo e fuori. Si è convinto: meglio cambiare aria. Una scelta fin qui del tutto controproducente. E da Udine all'Udinese, il suo mondo si è completamente capovolto", scrive Gazzetta.it.

"Frattesi si sarebbe aspettato di più, forse anche con ragione di pensarlo. Ogni volta che è stato impiegato, il centrocampista nerazzurro ha risposto sul campo. Eppure, Inzaghi non ha potuto garantirgli il minutaggio che l'ex Sassuolo si sarebbe aspettato dopo un ottimo primo anno di apprendistato a Milano, in cui proprio lui è spesso risultato decisivo nella corsa alla seconda stella. La voglia di tornare protagonista ha spinto Frattesi e il suo entourage a fare valutazioni approfondite: comprimario in una squadra che lotta per vincere tutto o attore principale altrove? Ha prevalso l'opzione numero due. Infortuni, panchine, bisticci, capricci. Il gennaio di Davide è stato piuttosto convulso".

"La Roma spingeva per riportarlo a casa, il Napoli chiedeva informazioni, dall'altra parte l'Inter alzava il muro: vietato rinforzare una diretta concorrente (ovviamente Conte), tanto quanto era proibito indebolire la rosa a gennaio. Allora non se n'è fatto nulla e Frattesi è rimasto quasi controvoglia all'Inter. Pensieri negativi che si sono tradotti sul campo: meno incisivo, meno freddo sotto porta (occasioni da gol, anche se nei pochi minuti giocati, ne ha avute parecchie), meno partecipe. Lontano parente del Davide che nella stagione precedente entrava rabbioso e spingeva la squadra anche in momenti complicati. Nel frattempo, oltre al sorriso, Frattesi ha perso smalto e minuti pure con la Nazionale di Spalletti. Oggi, con un morale opposto a un annetto fa, ritrova l'Udinese che sei mesi fa infilò dopo una manciata di secondi. Il suo futuro sembra sempre più lontano da Milano, ma chissà. Lo ha dimostrato lui stesso: le sliding doors della vita sono infinite. Ma il richiamo di Roma è sempre fortissimo", chiude Gazzetta.