Ad Appiano stanno rapidamente imparando a conoscere la sua determinazione, la sua professionalità e la sua maturità, nonostante i 20 anni. Pio Esposito sta conquistando tutto il mondo Inter, anche fuori dal campo. Perché questo ragazzo, a dispetto della giovane età, sembra già avere un cervello da veterano, da grande campione. Ed è proprio quello che Pio vuole diventare: il piano è ben preciso e prevede, oltre agli allenamenti agli ordini di Chivu, anche maniacalità a tavola e non solo. Racconta la Gazzetta dello Sport:
Inter, full immersion Esposito: coccolato ad Appiano, dieta maniacale. Le mosse di Pio
"Il minore dei fratelli Esposito evidentemente vuol sfruttare al meglio questo avvio di stagione. E in questo suo percorso virtuoso c'è grande attenzione anche all'aspetto alimentare. Nel quartier generale nerazzurro, infatti, viene coccolato a tutte le ore del giorno: da colazione a cena. E la sua dieta è chiaramente seguita dallo staff. Con un'attenzione quasi maniacale".
"Quindi, concentrazione massima per l'atteso inserimento nel mondo dei grandi. Non a caso in questi mesi Esposito ha conquistato davvero tutti. Chivu lo conosce meglio sin dalle giovanili e sa benissimo quanto sia scrupoloso: in tutti gli atteggiamenti".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
