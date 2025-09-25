Ad Appiano stanno rapidamente imparando a conoscere la sua determinazione, la sua professionalità e la sua maturità, nonostante i 20 anni. Pio Esposito sta conquistando tutto il mondo Inter, anche fuori dal campo. Perché questo ragazzo, a dispetto della giovane età, sembra già avere un cervello da veterano, da grande campione. Ed è proprio quello che Pio vuole diventare: il piano è ben preciso e prevede, oltre agli allenamenti agli ordini di Chivu, anche maniacalità a tavola e non solo. Racconta la Gazzetta dello Sport: