Mancone: “L’Inter non lotterà per lo scudetto: finito un ciclo, ora deve…”

Matteo Pifferi Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 15:32)

L'allenatore Davide Mancone è intervenuto a TMW Radio per parlare anche di Inter:

"Se può dire la sua per lo scudetto? No, credo che la squadra sia rimasta alla sconfitta in finale di Champions. Il ciclo è finito e servirebbe rifondare la squadra".

Top 3 allenatori in Serie A

"Conte è la garanzia e lo metto al terzo posto solo perché è scontato. Al secondo posto metto comunque Sarri nonostante le difficoltà; qualcosa si potrà vedere. Al primo posto invece metto Allegri per la praticità che sta portando al Milan".

Sulla Roma

"I due attaccanti stanno affrontando le stesse difficoltà, ma credo che serva un po' di tempo ad entrambi per imparare i movimenti senza palla. Sono molto bravi a finalizzare, ma Gasperini chiede sempre qualcosa in più. Resto un grande estimatore dell'ucraino e credo che insieme all'irlandese possa diventare importante per la Roma".