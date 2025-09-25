FC Inter 1908
Mancone: "L'Inter non lotterà per lo scudetto: finito un ciclo, ora deve…"

"Al primo posto invece metto Allegri per la praticità che sta portando al Milan", dice Mancone sul tecnico del Milan
Matteo Pifferi 

L'allenatore Davide Mancone è intervenuto a TMW Radio per parlare anche di Inter:

"Se può dire la sua per lo scudetto? No, credo che la squadra sia rimasta alla sconfitta in finale di Champions. Il ciclo è finito e servirebbe rifondare la squadra".

Mancone: “L’Inter non lotterà per lo scudetto: finito un ciclo, ora deve…”- immagine 2
Getty Images

Top 3 allenatori in Serie A

"Conte è la garanzia e lo metto al terzo posto solo perché è scontato. Al secondo posto metto comunque Sarri nonostante le difficoltà; qualcosa si potrà vedere. Al primo posto invece metto Allegri per la praticità che sta portando al Milan".

Mancone: “L’Inter non lotterà per lo scudetto: finito un ciclo, ora deve…”- immagine 3
Getty Images

Sulla Roma

"I due attaccanti stanno affrontando le stesse difficoltà, ma credo che serva un po' di tempo ad entrambi per imparare i movimenti senza palla. Sono molto bravi a finalizzare, ma Gasperini chiede sempre qualcosa in più. Resto un grande estimatore dell'ucraino e credo che insieme all'irlandese possa diventare importante per la Roma".

 

