Fuorigioco, cambia ancora la regola? Il gol di Lautaro sarebbe stato regolare

La regola sul fuorigioco potrebbe subire delle nuove modifiche. Il Giornale fa il punto della situazione: "Sarà sempre più difficile finire in fuorigioco, sarà dunque più facile che un gol venga convalidato anche in quei casi molto dubbi, questione di centimetri davvero, o millimetri addirittura, tipo il 2-0 di Lautaro nel derby di domenica. Offside "di fronte", nel senso della parte superiore della testa, per l'argentino, Var a intervenire e niente raddoppio nonostante il milanista Thiaw sembrasse tenerlo in gioco. Presto comunque queste decisioni al limite non si vedranno più visto che è in arrivo un intervento, l'ennesimo, sul regolamento".

"La Fifa infatti sta studiando gli effetti di un eventuale cambio, che avrebbe del rivoluzionario. La sperimentazione peraltro si svolgerà anche in Italia, nel campionato federale Under 18, da questo weekend. [...] Gianni Infantino, starebbe spingendo molto. Secondo questa nuova direttiva un calciatore sarà da considerarsi in gioco se ha almeno una parte del suo corpo in posizione regolare. Una parte del corpo naturalmente tra quelle che valgono per segnare un gol, quindi niente mani e braccia. È esattamente l'opposto delle regole valide fino ad oggi, che prevedono bandierina alzata da parte del guardalinee non appena un calciatore abbia una parte del corpo al di là dell'ultimo difensore o della linea della palla. Va da sé che diventerebbe veramente difficile trovarsi in fuorigioco con queste nuove regole".