Al centro del profondo malcontento nerazzurro – anche la designazione di Guida come AVAR ha destato parecchi perplessità - sono rimaste le direzioni arbitrali. E, in particolare, la difformità di giudizio in merito ad episodi simili. Situazione pressoché identiche al tocco di mano di Bisseck, infatti, erano “passati” senza interventi di arbitri o Var. Esempi? Baschirotto in Lecce-Inter, Hien in Atalanta-Udinese e Spinazzola in Lecce-Napoli. Guarda caso, l’ultimo richiamo del Var per un episodio del genere era avvenuto in Inter-Fiorentina, a danno di Darmian. Era poi passato il messaggio che non si dovevano concedere rigorini, invece è accaduto proprio in una sfida decisiva per lo scudetto.