Samir Handanovic saluta l’Inter dopo 14 anni. Dal 9 luglio 2012 al 9 luglio 2026. Esattamente quasi tre lustri dopo, l’ex portiere ha salutato l’ambiente nerazzurro con un lungo posto pubblicato sul suo profilo Instagram.
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Inter, Handanovic saluta: “Vuole mettersi in gioco e sta valutando questa possibilità”
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“Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri - ha scritto lo sloveno -. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato. L’Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni. Sono pronto ad aprire una nuova pagina con entusiasmo, salutando il mondo nerazzurro con affetto, orgoglio e riconoscenza”.
Ma cosa c’è nel futuro di Samir Handanovic?
“Oggi, dopo aver vissuto una stagione in veste di osservatore e un altro paio alla guida dell'Under 17, ha prevalso la voglia di mettersi in gioco in una realtà professionistica” scrive La Gazzetta dello Sport.
Per la Rosea, all’orizzonte c’è un ritorno in patria:
“Tra le possibilità che Samir Handanovic starebbe valutando ci sarebbe quella di trasferirsi quasi al confine con l'Austria, precisamente a Maribor. Dove, però, si è appena insediato in panchina Darko Milanic che ha salutato l'Al-Wahda e gli Emirati Arabi. E che a Maribor si è chiaramente portato il suo vice, quindi andrebbe definito il ruolo preciso di Handanovic che ha salutato l'Under 17 dell'Inter per misurarsi con una realtà professionistica”.
Inoltre c’è un altro assist per Samir:
“Una questione di famiglia, perché chi ricopre il ruolo di preparatore dei portieri del club sloveno è Jasmin... Handanovic, fratello maggiore di Samir che potrebbe anche lui entrare a far parte dello staff della prima squadra”.
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