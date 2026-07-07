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Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Beniamino Di Giacomo

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Nato il 13 novembre 1935, indossò la maglia nerazzurraper due stagioni con un totale di 37 presenze e 13 gol
Fabio Alampi Redattore 

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FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Beniamino Di Giacomo e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.

Nato a Porto Recanati il 13 novembre 1935, Beniamino Di Giacomo è stato un attaccante generoso e dotato di grande grinta. Arrivato all'Inter nel 1962, Di Giacomo ha vissuto i primi trionfi della Grande Inter di Helenio Herrera da protagonista: nella sua prima stagione segna 11 gol nel campionato vinto dai nerazzurri. Nel 1963/64 vince la Coppa dei Campioni, la prima della storia dell'Inter, giocando tre partite, due contro l'Everton e una con il Monaco a San Siro. Dopo due stagioni con in totale 37 presenze e 13 gol, Di Giacomo lascia l'Inter per trasferirsi al Mantova: la sua carriera è proseguita fino al 1973, prima di diventare allenatore.

(inter.it)

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