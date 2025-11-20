L'ex difensore compie oggi 52 anni: con la maglia nerazzurra ha disputato 3 stagioni, con 88 presenze e 3 gol

Carismatico, dominante nel gioco aereo e dotato di una spiccata intelligenza tattica: Fabio Galante compie oggi 52 anni.

Arrivato a Milano nell’estate del 1996, Galante ha disputato tre stagioni con la maglia interista, totalizzando 88 presenze e segnando 3 reti, contro Bologna, Napoli e Skonto Riga. Il suo primo gol in nerazzurro, realizzato il 14 settembre 1997 al Dall’Ara, lo segnò nella stessa giornata in cui arrivò anche la prima firma di Ronaldo con l’Inter. Un momento simbolico di una stagione memorabile, quella 1997/98, vissuta fino al trionfo di Parigi con la conquista della Coppa Uefa contro la Lazio.