Buon compleanno a Galante! Il messaggio di auguri da parte dell’Inter

Buon compleanno a Galante! Il messaggio di auguri da parte dell’Inter - immagine 1
L'ex difensore compie oggi 52 anni: con la maglia nerazzurra ha disputato 3 stagioni, con 88 presenze e 3 gol
Fabio Alampi Redattore 

Carismatico, dominante nel gioco aereo e dotato di una spiccata intelligenza tattica: Fabio Galante compie oggi 52 anni.

Buon compleanno a Galante! Il messaggio di auguri da parte dell’Inter- immagine 2

Arrivato a Milano nell’estate del 1996, Galante ha disputato tre stagioni con la maglia interista, totalizzando 88 presenze e segnando 3 reti, contro Bologna, Napoli e Skonto Riga. Il suo primo gol in nerazzurro, realizzato il 14 settembre 1997 al Dall’Ara, lo segnò nella stessa giornata in cui arrivò anche la prima firma di Ronaldo con l’Inter. Un momento simbolico di una stagione memorabile, quella 1997/98, vissuta fino al trionfo di Parigi con la conquista della Coppa Uefa contro la Lazio.

Buon compleanno a Galante! Il messaggio di auguri da parte dell’Inter- immagine 3

Galante prese parte a quella cavalcata europea, contribuendo con la sua solidità e il suo carattere a un’annata rimasta impressa nella storia nerazzurra. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri tanti auguri a Fabio!

(inter.it)

