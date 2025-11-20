Carismatico, dominante nel gioco aereo e dotato di una spiccata intelligenza tattica: Fabio Galante compie oggi 52 anni.
ultimora
Buon compleanno a Galante! Il messaggio di auguri da parte dell’Inter
Arrivato a Milano nell’estate del 1996, Galante ha disputato tre stagioni con la maglia interista, totalizzando 88 presenze e segnando 3 reti, contro Bologna, Napoli e Skonto Riga. Il suo primo gol in nerazzurro, realizzato il 14 settembre 1997 al Dall’Ara, lo segnò nella stessa giornata in cui arrivò anche la prima firma di Ronaldo con l’Inter. Un momento simbolico di una stagione memorabile, quella 1997/98, vissuta fino al trionfo di Parigi con la conquista della Coppa Uefa contro la Lazio.
Galante prese parte a quella cavalcata europea, contribuendo con la sua solidità e il suo carattere a un’annata rimasta impressa nella storia nerazzurra. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri tanti auguri a Fabio!
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA