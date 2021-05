Galante: “Inter, i tifosi si augurano continuità. E la prima cosa da fare è…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Una società come l'Inter deve fare chiarezza, soprattutto nella programmazione"

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabio Galante, ex giocatore dell'Inter, ha parlato così del momento non semplice a livello societario: "Una società come l'Inter deve fare chiarezza, soprattutto nella programmazione: abbiamo vinto, quindi i tifosi si augurano continuità. E la prima situazione è confermare Conte e poi i giocatori. Lautaro? Conte non te le manda a dire e non guarda in faccia a nessuno. Però gli ha dato fastidio essere partito dalla panchina, entrare ed essere sostituito.