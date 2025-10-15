Il commento dell'ex calciatore in un intervento andato in onda durante una puntata del podcast Inter Connection

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 13:46)

A Inter Connection, podcast condotto da Alfio Musmarra, Fabio Galante ha parlato della gestione di Pio Esposito. Sia i giocatori dell'Inter, da Lautaro a Dimarco, che il suo procuratore hanno cercato di distogliere l'attenzione dal calciatore: "Va fatto crescere", vanno ripetendo, anche per tutelarlo da questo momento in cui va lasciato libero di crescere.

Esposito — All'ex difensore nerazzurro hanno chiesto come si gestisce l'attenzione mediatica nei confronti del giocatore sul quale ci sono tante attese. «Non sono preoccupato di tutto questo - ha detto Galante - perché ho avuto modo di conoscerlo e conosco la sua famiglia e i suoi fratelli e posso dire che ha la testa veramente per fare il calciatore. Come i suoi fratelli del resto. Parto dal presupposto che i giornali, gli aumenti dell'ingaggio, i meme e tutto il resto. Secondo me lui ha una testa talmente da giocatore che queste cose qua non gli fanno più né caldo e né freddo. Secondo me tutte queste cose belle, che giustamente gli stanno dando modo di essere esaltato, come Spalletti che dice potrebbe essere il nuovo Vieri, mostrano quanto abbia le caratteristiche e le possibilità di essere un grande giocatore e sono felice che i compagni di squadra parlino bene così di lui. Quello fa la differenza».

Dopo la sosta — La pausa per le Nazionali è arrivata in un momento in cui l'Inter stava andando bene: «Se ci potrebbero essere problemi alla ripresa? Storicamente la sosta non aiuta nessuna squadra e alla ripresa tante squadre non hanno gli stessi risultati. Io credo che l'Inter abbia lasciato una strada buona e non penso che la sosta abbia cambiato quella strada sulla quale i giocatori, anche grazie a Chivu hanno fatto delle cose bellissime. È vero, ci sono tre sfide importanti e belle e vedremo veramente il livello della squadra, vedremo se il livello dell'Inter è quello buono», ha sottolineato ancora l'ex giocatore nerazzurro.

«Dove si vede la mano di Chivu? Verticalizzazione, meno passaggi all'indietro, ma balza all'occhio anche la gestione dei cambi, non è la stessa di quella che faceva Inzaghi, non li cambia sempre allo stesso minuto e forse Simone giocava per diverse partite sempre con gli stessi uomini e invece Cristian ha fatto da CL a campionato sette cambi. Tiene la rosa tutta pronta e può essere che quando arriveremo a maggio, se saremo in tutte le competizioni, può essere che troveremo tutti i giocatori ad un buon livello di forma», ha concluso.

(Fonte: Inter Connection)