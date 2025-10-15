L'Italia ha vinto 3-0 contro Israele e ha certificato il secondo posto alle spalle della Norvegia. A marzo sarà quasi certamente spareggio per andare ai Mondiali, a meno che la Norvegia non riesca a battere l'Estonia alla penultima giornata. Contro Israele, protagonista del match è stato Mateo Retegui, autore di una doppietta con un gol su rigore dopo esserselo procurato.
Sabatini critica Adani e Rimedio: "Vi prego, per me è mancanza di sensibilità se…"
ultimora
Sabatini critica Adani e Rimedio: “Vi prego, per me è mancanza di sensibilità se…”
Sandro Sabatini ha voluto porre l'accento su quanto detto da Alberto Rimedio e Daniele Adani durante Italia-Israele
Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto fare un appello ai telecronisti RAI, Alberto Rimedio e Daniele Adani: "Retegui molto bene, c'è sempre stata diffidenza nei suoi confronti. Mancini ha sfidato la derisione popolare. E faccio una preghiera ai commentatori della Nazionale, chiamato Mateo Retegui, dargli il soprannome chapita mi sembra una mancanza di sensibilità.
Tutti sanno che è argentino, coccoliamolo non come un idolo argentino così lo sentiamo un po' più nostro. Camoranesi non lo chiamavamo col suo soprannome argentino. Chiudo questa parentesi perché non mi va di far polemica"
