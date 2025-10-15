Sandro Sabatini ha voluto porre l'accento su quanto detto da Alberto Rimedio e Daniele Adani durante Italia-Israele

L'Italia ha vinto 3-0 contro Israele e ha certificato il secondo posto alle spalle della Norvegia. A marzo sarà quasi certamente spareggio per andare ai Mondiali, a meno che la Norvegia non riesca a battere l'Estonia alla penultima giornata. Contro Israele, protagonista del match è stato Mateo Retegui, autore di una doppietta con un gol su rigore dopo esserselo procurato.