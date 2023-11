Galeone: “Inter più forte della Juve e non di poco. Allegri non difenderà e basta, vedrete”

«Max lo sento sempre il giovedì o il venerdì, ogni settimana da quando ha perso con il Sassuolo. Lui dice che mi chiama perché mi vuole bene, ma io so che è un grande scaramantico (ride ndr). Da calciatori, lui e Gasperini avevano già l’intuito del tecnico: si accorgevano in campo delle situazioni tattiche e correvano da me a riferire».