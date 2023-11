Gasperini: “Non facile mettere così in difficoltà l’Inter. Non parlo mai di sfortuna ma…”

"Per quanto mi riguarda più convinta. È chiaro che appena è finita la gara, dove non abbiamo raccolto niente, c’era un po' di delusione ma tra un giorno o due questa partita ci darà un'ulteriore spinta. Dobbiamo resettare un po', giovedì è un altro tipo di partita, da martedì la affronteremo"

"Non mi attacco mai a sfortuna e fortuna ma oggi un po’ di episodi, lì vicini, ci poteva girare un po' meglio. Sia nel primo tempo che siamo andati in svantaggio alla loro prima azione. Non siamo partiti bene nel secondo tempo, dopo il 2-1 abbiamo spinto tanto e creato buone opportunità, non era facile mettere l'Inter così in difficoltà. Avevano tanti spazi e li abbiamo chiusi quasi sempre bene, credo che la nostra prestazione sia stata molto buona"