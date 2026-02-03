Al termine della gara persa contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico recrimina per la punizione dalla quale è scaturito il gol di Ekkelenkamp. "Purtroppo questo sta diventando il calcio, penso che nelle parole di Saelemaekers ci sia tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".

Sta allenando una squadra quasi di U23

"Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti. L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E' una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato".