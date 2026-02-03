FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi d’accordo. Uno mi…”

ultimora

Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi d’accordo. Uno mi…”

Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi d’accordo. Uno mi…” - immagine 1
Le dichiarazioni del tecnico della Roma rilasciate in conferenza stampa al termine della gara contro l'Udinese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi d’accordo. Uno mi…”- immagine 2
ATHENS, GREECE - JANUARY 29: AS Roma coach Gian Piero Gasperini during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8 match between Panathinaikos FC and AS Roma at Spyros Louis on January 29, 2026 in Athens, Greece. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Al termine della gara persa contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico recrimina per la punizione dalla quale è scaturito il gol di Ekkelenkamp. "Purtroppo questo sta diventando il calcio, penso che nelle parole di Saelemaekers ci sia tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".

Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi d’accordo. Uno mi…”- immagine 3
Getty Images

Sta allenando una squadra quasi di U23

—  

"Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti. L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E' una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato".

(Tuttomercatoweb.com)

Leggi anche
Petardo Cremona, arrestato ultras Inter: non è l’uomo ricoverato. Accusato di…
Ex Inter, all. Estudiantes: “Palacios? Vogliamo dargli spazio. Ha il pedigree…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA