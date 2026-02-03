Al termine della gara persa contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico recrimina per la punizione dalla quale è scaturito il gol di Ekkelenkamp. "Purtroppo questo sta diventando il calcio, penso che nelle parole di Saelemaekers ci sia tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi d’accordo. Uno mi…”
ultimora
Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi d’accordo. Uno mi…”
Le dichiarazioni del tecnico della Roma rilasciate in conferenza stampa al termine della gara contro l'Udinese
Sta allenando una squadra quasi di U23—
"Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti. L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E' una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato".
(Tuttomercatoweb.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA