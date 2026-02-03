La gara tra l'Estudiantes e Defensa y Justicia ha visto l'esordio dell'ex difensore dell'Inter Tomas Palacios. Al termine della gara il tecnico Eduardo Domínguez si è detto soddisfatto della prestazione del giovane difensore.
"L'arrivo di Tomas è stato naturale. Ha il pedigree che lo ha portato all'Inter. Vogliamo dargli spazio affinché continui a crescere e migliorare, così da poter trarre vantaggio dai suoi punti di forza. Oggi (ieri, ndr) ci ha dato piccoli assaggi di ciò che può dare".
