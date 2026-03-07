"Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina, è un argomento in cui non possiamo competere con i professionisti". Così Gian Piero Gasperini parla dei tanti infortuni avuti dalla Roma e dalle scelte effettuate con lo staff medico.

"Si sono dovuti confrontare con casi limite, a partire da Ferguson che è arrivato da un anno post intervento, poi c'è stato il caso di Angelino, quello di Bailey e Dovbyk, ora di Dybala - ha aggiunto -. Non sono casi frequenti, sicuramente per la squadra dover rinunciare per tanto tempo a loro è pesante, ma nonostante questo siamo qui e andiamo avanti con i migliori propositi".