Gasperini: "Infortuni? Tutti casi limite ma andiamo avanti. Sarebbe presuntuoso…"

Il tecnico parla dei tanti infortuni avuti dalla Roma e dalle scelte effettuate con lo staff medico
Gianni Pampinella
"Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina, è un argomento in cui non possiamo competere con i professionisti". Così Gian Piero Gasperini parla dei tanti infortuni avuti dalla Roma e dalle scelte effettuate con lo staff medico.

"Si sono dovuti confrontare con casi limite, a partire da Ferguson che è arrivato da un anno post intervento, poi c'è stato il caso di Angelino, quello di Bailey e Dovbyk, ora di Dybala - ha aggiunto -. Non sono casi frequenti, sicuramente per la squadra dover rinunciare per tanto tempo a loro è pesante, ma nonostante questo siamo qui e andiamo avanti con i migliori propositi".

Parlando di Dovbyk e Ferguson ha poi sottolineato come l'ucraino potrebbe rientrare a fine aprile o ai primi di maggio, mentre sull'irlandese ha annunciato che anche lui si opererà per il problema alla caviglia, dichiarando conclusa la sua stagione.

