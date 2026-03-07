Il pensiero della nota tifosa nerazzurra in vista della sfida ai cugini rossoneri in programma domani sera al Meazza

Elenoire Casalegno, nota showgirl e tifosa nerazzurra, si è proiettata su Milan-Inter di domani sera nell'intervista concessa oggi al quotidiano Libero. Qui le sue considerazioni:

Elenoire, da quando sei interista?

«Da sempre, dai tempi di Rummenigge. Guai a parlare di scudetto già vinto».

Non le bastano i 10 punti di vantaggio?

«No! Ne parliamo domenica a mezzanotte»

L'uomo simbolo di questa Inter?

«Chivu. Sono stata conquistata dall'intelligenza e dalla bravura. Una vera sorpresa: non ha fatto un copia e incolla del gioco di Inzaghi. Lo ha personalizzato con grandi risultati».

Peccato lo scivolone in Europa col Bodo.

«Guardi che giocare su tre fronti è sempre complicato. Lo scorso anno il Napoli vinse lo scudetto perché non aveva le coppе».

E quest'anno l'Inter può fare altrettanto, anzi può aggiungere la Coppa Italia al tricolore.

<Soltanto se sarà consapevole della sua consapevole della sua forza sino alla fine».

Ancora raggelata dal finale choc della scorsa stagione?

«Sì, sono molto scaramantica. E lo dico toccando ogni tipo di cornetto rosso».

Il giocatore che può decidere il derby?

«Lautaro sarebbe sta stato una certezza ma lo sta diventando anche Esposito».

Pensavo dicesse Dimarco.

«Che adoro perché è tifoso dell'Inter, è nato nelle giovanili e e non lo vedrei vedrei mai con un'altra maglia. La fascia sinistra è il suo territorio».

Chi temere nel Milan?

«Intanto Leao: dovrà essere fermato prima che inizi a galoppare. E poi Pulisic. Ma il rossonero da applaudire sportivamente è un altro».

Modric?

<Esatto, a 41 anni è super. Mi ricorda altri quarantenni top del Milan: Maldini e Costacurta».

Elenoire, domani sera sarà in tribuna а San Siro?

«Sta scherzando? Non vado mai al derby quando gioca in casa il Milan».