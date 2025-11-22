FC Inter 1908
Inter, Red Bull è il nuovo Global Energy Drink Partner. Ricci: "Collaborazione che porterà…"

Inter e Red Bull annunciano la nascita di una partnership triennale
Gianni Pampinella
FC Internazionale Milano e Red Bull annunciano la nascita di una partnership triennale, che vede il brand leader mondiale degli energy drink diventare Global Energy Drink Partner del Club nerazzurro fino alla stagione 2027/28.

Questa collaborazione, che rende l’Inter l’unico club in Serie A attualmente affiancato da Red Bull, segna l’incontro tra due icone globali, unite dalla stessa energia, ambizione e vocazione all’eccellenza.

A partire dal derby di domenica 23 novembre contro il Milan, Red Bull sarà protagonista della fase che precede le sostituzioni durante la partita, contribuendo a portare una nuova energia al match in corso.

Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo di Partnership con Red Bull, un brand riconosciuto in tutto il mondo per la sua capacità di innovare e ispirare performance di altissimo livello. Questa collaborazione, che unisce due icone globali che condividono visione internazionale e una grande ambizione, porterà nuova energia per raggiungere insieme importanti traguardi. Questa sinergia porterà valore anche ai nostri tifosi, che vivranno un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di energia nel sostenere la nostra squadra”, le parole di Giorgio Ricci - Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

