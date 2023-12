EDICOLA / TS: Juve, testa dura. Il gol di Gatti al 94′ vale sorpasso su Inter

La prima pagina di TuttoSport è dedicata alla vittoria in extremis della Juventus di Allegri che ha battuto il Monza di Palladino. " Juve , testa dura. Il Monza pareggia al 92esimo. Gatti al 34esimo firma la vittoria che vale il sorpasso sull'Inter. I bianconeri irriducibili: subito dopo il rigore sbagliato da Vlahovic, l'uno a zero firmato da Rabiot. Poi il finale thrilling. Carattere e segnali da scudetto", si legge a proposito della vittoria juventina.

Sul Milan poi si legge di un altro incubo Ibra per Pioli e delle parole dell'allenatore riservate alla squadra dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia. Nel discorso fatto ai suoi ragazzi l'allenatore ha affermato: «In Champions sappiamo di avere poche possibilità, mancano 25 partite se qualcuno pensa che non possiamo raggiungere Inter e Juventus non si presenti a Milanello. Sono venuti tutti».