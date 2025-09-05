FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore!

ultimora

Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore!

Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore! - immagine 1
Pio Esposito debutta con la maglia della Nazionale: momento importantissimo per la carriera dell'attaccante dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore!- immagine 2
Getty

Pio Esposito debutta con la maglia della Nazionale. Momento importantissimo per la carriera dell'attaccante dell'Inter, che all'84' della sfida contro l'Estonia è stato mandato subito in campo da Rino Gattuso.

Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore!- immagine 3
Getty Images

Il nuovo commissario tecnico ha schierato Pio Esposito al posto di Kean per il finale di match.

Leggi anche
Atalanta, per Scamacca infiammazione da sovraccarico al ginocchio
La top 11 attuale di Fabrizio Romano: un interista e un ex nerazzurro! Allena Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA