Pio Esposito debutta con la maglia della Nazionale. Momento importantissimo per la carriera dell'attaccante dell'Inter, che all'84' della sfida contro l'Estonia è stato mandato subito in campo da Rino Gattuso.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore!
ultimora
Gattuso lancia subito Pio Esposito: c’è il debutto in Nazionale maggiore!
Pio Esposito debutta con la maglia della Nazionale: momento importantissimo per la carriera dell'attaccante dell'Inter
Il nuovo commissario tecnico ha schierato Pio Esposito al posto di Kean per il finale di match.
© RIPRODUZIONE RISERVATA