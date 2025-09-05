Dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo. Ecco la top 11 attuale di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale. La squadra è schierata con il 4-3-3.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora La top 11 attuale di Fabrizio Romano: un interista e un ex nerazzurro! Allena Conte
ultimora
La top 11 attuale di Fabrizio Romano: un interista e un ex nerazzurro! Allena Conte
Dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo: ecco la top 11 attuale di Fabrizio Romano, c'è un interista e un ex nerazzurro
C’è un interista nella formazione: è Alessandro Bastoni, ‘adattato’ da Romano come terzino sinistro. C’è anche un ex Inter: si tratta di Achraf Hakimi, ora al PSG.
Anche l’allenatore è un ex Inter: è Antonio Conte, ora al Napoli.
La formazione - Donnarumma; Hakimi, Saliba, Huijsen, Bastoni; Vitinha, Pedri, Bellingham; Yamal, Haaland, Vinicius. Allenatore: Antonio Conte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA