Gattuso: “A Marsiglia c’è pressione? Ho allenato anche a Napoli. Obiettivo Europa”

"Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. Abbiamo discusso per cinque ore, ma la scelta del Marsiglia è stata semplice: è l'unico club francese che abbia vinto la Champions League, e una squadra che ha dei valori. So che qui l'atmosfera è calda, ma questo non mi spaventa: io ho allenato a Napoli". Si è presentato così, in conferenza stampa, Rino Gattuso che oggi ha cominciato ufficialmente la sua avventura sulla panchina dell'OM, come viene chiamata questa squadra che ha un vasto seguito di tifosi.