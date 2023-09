SM – Tre etichette per descrivere la sconfitta dell’Inter col Sassuolo. E Sommer…

L'attacco non punge come al solito e Lautaro è sembrato molto stanco, non avendo praticamente mai riposato

La prima sconfitta in stagione arrivata contro il Sassuolo evidenzia alcune note negative dell'Inter: "Stanchezza, eccesso di confidenza e perdita di lucidità: sono queste le etichette per descrivere la prima sconfitta stagionale dell'Inter", commenta infatti Sport Mediaset che sottolinea, però, come alcuni segnali si siano visti anche con Real Sociedad ed Empoli.