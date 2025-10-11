Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Estonia, ecco le parole di Gennaro Gattuso ai microfoni di Rai Sport: "L'importante è creare, poi si possono sbagliare gol e rigori. I ragazzi hanno voglia, proseguono sulla strada giusta. Bisogna recuperare perché nella seconda partita facciamo sempre fatica. Se vinciamo contro Israele va fuori dai giri, con l'ottica dei Playoff".
Gattuso: “Dispiace per Kean, ma Pio Esposito è entrato e ha fatto subito gol”
Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Estonia, ecco le dichiarazioni di Gennaro Gattuso ai microfoni di Rai Sport
La testa è già ai prossimi impegni.
"Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo".
Errori evitabili?
"Senza l'incidente di Donnarumma, non parleremmo di errori. Non puoi dominare per 90 minuti, stiamo qui a soffrire e comunque la partita l'abbiamo gestita".
Come sta Kean?
"Vediamo, ha fastidio alla caviglia, vediamo, Pio Esposito è entrato bene e ha fatto gol, ora c’è la seconda partita (con Israele, ndr). Speriamo non sia nulla di grave per Kean, abbiamo bisogno di tutti”.
